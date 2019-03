La secrétaire politique de la Ligue des familles, Delphine Chabbert, explique sa proposition de mise en place de “coupons séparations” pour les parents divorcés.

Pas moins de 40% des parents ont vécu au moins une séparation en Belgique et les couples qui ont vécu cette situation manquent d’accompagnement. C’est le constat de Ligue des familles qui propose aux autorités de rémédier partiellement à la situation en créant des “coupons séparations”. “La séparation, on y pense beaucoup. Ce ne sont pas des décisions qui se prennent facilement et puis cela arrive. Les parents passés par cette situation nous disent qu’ils s’épuisent à trouver le bon professionnel, la bonne solution. Ils ont 1.000 choses à faire, à réorganiser. Ils ont une nouvelle vie à construire. Il y a des questions matérielles, des questions affectives, celle des enfants”, explique Delphine Chabbert.

Pour faire face à ce manque d’accompagnement: la solution serait de centraliser tous les professionnels agréés qui vont pouvoir aider les parents. Quatre services prioritaires seraient ciblés: l’accompagnement psychologique, la médiation familiale, le conseil juridique et l’accompagnement social personnalisé. La Ligue des familles propose d’octroyer un coupon séparation qui donnerait droit à cinq séances gratuites dans un de ces quatre secteurs. “En quatre séances, on peut déjà commencé à réorienter sa vie”, insiste la secrétaire politique de la Ligue des familles.