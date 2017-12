Quelques cadeaux originaux à offrir sur Bruxelles

Le réveillon puis l’ouverture des cadeaux de Noël approchent à grands pas. Chaque année, c’est la même difficulté pour trouver une idée originale et surprendre ses proches. Quelques boutiques bruxelloises proposent des cadeaux locaux à mettre sous le sapin.

Bel’Arte :

Comme son nom l’indique, Bel’Arte est un concept-store 100% belge. Bijoux, sacs à main, objets de déco ou encore des luminaires, différents créateurs de notre plat pays sont représentés tels que Lobogato, Tiroir de Lou ou encore les Frileuses.

Adresse : 53 rue de Flandres, 1000 Bruxelles

Belgikïe :

En plein cœur du quartier Matongé, Belgikie ne cache pas son amour pour les couleurs de la patrie belge. Dans la boutique de Gladys et Pouria, tout est noir-jaune-rouge : écharpes, savons, cartes postales, t-shirts de chou de Bruxelles. Beaucoup d’articles sont faits mains car les deux commerçants s’engagent aussi pour le développement durable.

Adresse : 36 rue Longue Vie, 1050 Ixelles

Heyday:

Heyday est une boutique d’éditions et d’objets insolites. Le concept du shop est de vendre des livres sans être tout à fait une librairie, proposer des coups de cœur chinés au gré de voyages sans être pour autant une brocante, faire le lien entre des artistes et un public et ne pas être une galerie… La boutique située dans les Marolles offre une large sélection d’objets déco, de petits gadgets insolites, d’éditions d’art allant de la carte postale à des œuvres originales en passant par un choix de livres de photographie, de beaux-arts et de livres objets.

Adresse : 8 rue des Renards, 1000 Bruxelles-ville

Lucia Esteves :

Autre concept store situé dans le quartier de la place Brugmann à Bruxelles, Lucia Esteves excelle dans l’art du cocooning et propose une gamme de produits “art de la table”, linge de maison, accessoires mode et déco ou encore prêt-à-porter.

Adresse : 38 rue Darwin, 1050 Ixelles

Yellow Korner :

Du paysage envoûtant, en passant par une famille d’ours blancs ou encore un ensemble de canettes qui forment un océan de couleurs. Yellow Korner est une véritable galerie où l’on peut acheter ou commander des photographies en édition limitée de quoi offrir des cadeaux uniques.

Adresse : 69 rue Lebeau, 1000 Bruxelles

PHOTO BELGA : NICOLAS MAETERLINCK