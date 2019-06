Quel avenir pour le Point Culture ? “Ce sera encore un lieu de prêt, mais indirect”

C’est la fin d’une époque pour PointCulture. L’ancienne médiathèque arrête le prêt de médias tels que les CD, les DVD et les jeux vidéo.

Ce changement de cap est dû évidemment à l’évolution de nos habitudes de consommation. La musique s’écoute dorénavant en streaming et les films se regardent sur des plateformes à la demande. Les chiffres sont sans appel : 300 000 prêts enregistrés en 2018 en Belgique francophone contre plusieurs millions il y a quelques années.

Mais que va devenir le Point Culture à l’avenir ? “Ce sera encore un lieu de prêt, mais indirect, sur commande”, explique Tony De Vuyst, directeur général de Point Culture. “Nos missions sont orientées vers la mise en réseau des associations et l’organisation d’événements et tout ce qui concerne les prêts directs, ce sera terminé”.

Une décision qui peine des artistes et acteurs du monde culturel qui ont signé une carte blanche pour assurer l’archivage des œuvres collectées par la médiathèque, devenue Point Culture. “L’agenda est de vider les Point Culture de leurs médias et d’en faire des espaces de co-working”, dénonce Philippe Tasquin, initiateur de cette carte blanche. “Nous craignons que ces œuvres prennent la poussière et que ces endroits ne soient plus les endroits dynamiques qu’ils sont”.

■ Les invités : Tony De Vuyst (directeur général du Point Culture) et Philippe Tasquin (initiateur de la carte blanche pour le Point Culture).