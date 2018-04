Quatre des six zones de police bruxelloises sont désormais équipées du “super radar” NK7. Un radar qui reste invisible (il ne déclencha pas de flash lumineux), plus facilement dissimulable et capable de surveiller plusieurs bandes de circulation à la fois.

Les zones Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort), Montgomery, Bruxelles-Midi et Bruxelles-Ouest sont toutes les quatre équipées du MK7, peut-on lire sur le site de la RTBF. Bientôt, six radars de ce type seront en circulation dans la Région.

Le NK7 a plusieurs particularités. Il est capable de contrôler la vitesse de plusieurs véhicules en même temps, et sur plusieurs bandes de circulation. Il est extrêmement maniable et peut donc être dissimulé plus facilement. Enfin, il reste invisible car il ne produit par de flash lorsqu’il enregistre un excès de vitesse. De quoi effrayer les automobilistes bruxellois.

► Notre reportage du 19 janvier 2018 : “La zone de police Marlow s’équipe d’un nouveau radar … Sans flash”.