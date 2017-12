Quatre braquages en 24 heures dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde

Quatre braquages se sont déroulés en 24 heures dans l’arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde. Pour l’un d’entre eux, un auteur a pu être interpellé après une course-poursuite, à laquelle a pris part un hélicoptère de la police, indique le parquet de Hal-Vilvorde vendredi.

Le premier braquage a eu lieu jeudi après-midi à Dilbeek. Deux malfrats sont entrés dans une pharmacie, ont menacé le personnel présent avec un couteau et sont partis avec le contenu de la caisse.

Vers 20h00, un magasin de nuit de Rhode-Saint-Genèse a été la cible d’un homme armé. L’auteur est reparti avec environ 300 euros. Vendredi matin, vers 06h00, deux individus ont pénétré dans une librairie de Wemmel. Le duo a menacé l’exploitant, qui a également reçu des coups et a été légèrement blessé. Le butin s’est limité à environ 100 euros.

Enfin à Asse, une femme a été victime vers 10h00 d’un sac-jacking. Elle attendait le bus lorsqu’un homme a traversé la rue et lui a arraché son sac à main avant de s’enfuir. Un témoin a immédiatement poursuivi l’auteur et a été rejoint par des véhicules de police et un hélicoptère. Le suspect, un homme de 18 ans de Dison, a pu être interpellé.

Belga, photo archive Belga