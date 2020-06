“Quartiercultuur” : les Jettois invités à proposer des projets culturels d’été pour leur quartier

Jette a prévu un budget pour financer des initiatives socio-culturelles portées par les habitants pour l’été.

Beaucoup passeront en effet leurs vacances à Bruxelles cette année. La commune invite les Jettois à être créatif et imaginer des projets pour animer leur été, explique les échevins de la Culture francophone Mounir Laarissi et de la Moblité urbaine et de la Culture néerlandophone Nathalie De Swaef.

“Il peut s’agir de petits projets avec une animation d’un jour ou de rues de jeux.”, expliquent-ils.

Côté néerlandophone, le projet “Zomer in Jette” (l’été à Jette) entend susciter l’émulation créative des Jettois via le groupe Facebook “Zomer in Jette”.

Rédaction