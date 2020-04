Adrien Trebel et Massimo Bruno, joueur et ex-joueur d’Anderlecht distribuent des masques et des gants pour les enfants défavorisés.

L’opération s’appelle les souliers du coeur. Le matériel est offert par les clubs et les joueurs.

■ Reportage de Philippe Jacquemotte, Paolo Coen et Laurence Paciarelli