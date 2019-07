Quand des jeunes européens réalisent des courts-métrages sur Bruxelles : le festival YEAD mis en lumière dans l’émission “Aujourd’hui”

“Depuis 2015, le CVB a pris le leadership d’un groupe de six associations basées en Europe (France, Italie, Portugal, Allemagne, Pays-Bas et Belgique) qui ont choisi de mettre en commun leurs expériences et leurs compétences pour réfléchir et travailler la question de la relation entre jeunesse, diversité et institutions culturelles.

Actives dans les champs de l’image et du travail socio-culturel avec des publics de jeunes adultes, nous croyons fermement aux pratiques artistiques comme vecteurs d’inclusion sociale et d’émancipation, nous sommes convaincus que la diversité culturelle doit irriguer les politiques et les structures culturelles en Europe.

Pendant quatre ans, nous leur proposons de questionner, au travers d’ateliers vidéo, leur rapport à la culture, leur inclusion ou non dans la vie culturelle et la manière dont les institutions culturelles prennent en compte la question de la diversité. Le moyen utilisé – la vidéo – vise à encourager ces jeunes européens, généralement éloignés du champ de la créativité, à prendre une part active à la vie culturelle comme créateurs de culture, et non pas uniquement comme récepteurs.

En parallèle aux ateliers vidéo menés localement ou de façon bilatérale, le YEAD prend aussi la forme de mini-séminaires dans chaque pays destinés aux professionnels de la culture : comment faire évoluer leur rapport à la jeunesse ? Quels choix de programmation au regard de la multiplicité des cultures d’aujourd’hui ? Quels nouveaux rapports à la culture ? Ces « one-day meetings » visent à fédérer des lieux culturels intéressés par ces questions. Le souhait est de dresser ensemble un état des pratiques, des manques, des besoins et des rêves de cette jeunesse et de questionner le lien actuel entre offre culturelle et réalité de l’audience.

La conclusion du YEAD est un festival en juillet 2019, qui rassemble 84 jeunes de 12 pays européens et dont l’objectif sera de les amener à synthétiser les bonne pratiques et enseignements tirés du YEAD en relation étroite avec 12 lieux culturels bruxellois”.