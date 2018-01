Proximus: les perturbations de mercredi causées par un souci technique chez un fournisseur

Le fournisseur chargé d’envoyer le flux de 10 chaînes de l’offre de Proximus a rencontré un souci technique.

Les perturbations constatées par les clients de Proximus mercredi après-midi et en soirée n’étaient pas dues à un problème auprès de l’opérateur, insiste jeudi matin le porte-parole de l’entreprise, Haroun Fenaux. “Dix chaînes télévisées ont été perturbées, dont la plus importante était AB3, à cause d’un problème technique rencontré par le fournisseur chargé de nous envoyer ces chaînes“, explique-t-il.

Le fournisseur chargé d’envoyer le flux de 10 chaînes de l’offre de Proximus a rencontré un souci technique mercredi après-midi. Les premiers problèmes sont apparus vers 16h00 et concernaient notamment AB3, ABXplore, Sciences et vie, Animaux ou encore Chasse et pêche. Les chaînes touchées étaient donc essentiellement des chaînes thématiques faisant partie de bouquets, souligne le porte-parole de Proximus. Ce dernier insiste sur le fait que ces soucis n’étaient en rien liés aux problèmes rencontrés par l’opérateur lundi. La chaîne AB3 a pu être remise en service dès 20h30 en passant par le canal satellite, précise encore Haroun Fenaux. Les autres chaînes ont été rétablies vers 23h30.

Belga