Protection de la biodiversité : la Région lance un appel aux projets communaux

Il s’agit de financer des actions concrètes prises au niveau des communes pour lutter contre le dérèglement climatique. Les projets devront être remis pour le 28 août au plus tard à Bruxelles Environnement.

La Région bruxelloise a lancé jeudi un appel à projets à destination des communes et des CPAS pour accélérer l’action de lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité. Le ministre de la Transition climatique, Alain Maron (Ecolo), vient de dégager un budget de 2,4 millions d’euros pour lancer cet appel proposant aux autorités locales un soutien méthodologique et financier à l’innovation et à la réalisation d’actions concrètes de lutte contre le dérèglement climatique en phase avec les politiques régionales.

Par leurs compétences multiples et leur proximité avec le citoyen, les communes sont des partenaires prioritaires pour la mise en œuvre de mesures concrètes de lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences (sécheresse et inondations, canicules, …), a justifié jeudi Alain Maron.

Pour le ministre, il est essentiel que tous les niveaux de pouvoir unissent leurs efforts face à l’enjeu climatique.

L’appel à projet «Action Climat» doit permettre de développer des Programmes d’Actions Climat. Les communes lauréates pourront bénéficier d’un subside de maximum 150.000 euros pour deux ans.

Les projets doivent être remis pour le 28 août

Il doit également contribuer à mettre en oeuvre des mesures concrètes d’atténuation des émissions directes ou indirectes dans l’alimentation ou la réduction des déchets ou d’adaptation aux conséquences des changements climatiques via la préservation de la nature en ville, la gestion de l’eau et la restauration de la biodiversité.

“La lutte contre le changement climatique est une des priorités du gouvernement et la crise actuelle a démontré l’urgence d’accélérer la construction d’une ville plus résiliente et plus respectueuse de son environnement. C’est ensemble que nous réaliserons les changements nécessaires et attendus. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé d’encourager les projets qui seront menés conjointement par plusieurs communes limitrophes ou entre plusieurs CPAS voisins, ou encore entre une commune et son CPAS“, a commenté Alain Maron.

🌾 L'Avenue du Roi, par exemple, verra son allée centrale se transformer en champ de céréales, qui serviront à faire du pain qui pourra être cuit dans le four communautaire qui y sera installé ! C'est le type d'action concrète que j'entends soutenir. pic.twitter.com/qpB8aahMS3 — Alain Maron (@alainmaron) June 11, 2020

