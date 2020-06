Parlement bruxellois : proposition de création d’une commission spéciale consacrée au coronavirus

Les partis de la majorité (PS-Ecolo-Défi-Groen-Open Vld-One Brussels) ont déposé ce mercredi une proposition visant à instaurer une commission spéciale consacrée à la gestion de la pandémie de Covid-19 par le Gouvernement régional bruxellois et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Afin de tirer toutes les leçons de la crise du Covid-19, la majorité parlementaire demandera la création d’une commission spéciale. Celle-ci portera une attention particulière aux aspects et aux conséquences sanitaires, organisationnels, économiques et sociaux de la crise, et établira des recommandations à destination du Gouvernement régional bruxellois et du Collège réuni de la Commission communautaire commune afin d’améliorer leurs réponses collectives aux chocs sanitaires futurs.

Cette commission mènera ses travaux en collaboration avec ceux des autres entités fédérées et du niveau fédéral, et ce, dans le respect de leurs compétences respectives.

