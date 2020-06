Propagation du virus : faut-il se méfier de la climatisation ?

En cette période de fortes chaleurs, les systèmes de climatisation tournent à plein régime, notamment dans les bureaux. Mais attention : l’impact sur la propagation du virus n’est pas nul.

Les spécialistes l’affirment : le virus peut se propager via les systèmes de climatisation. Ainsi “si on crie, si on chante, ou si on tousse, on peut émettre des micro-aérosols, de fines goutelettes qui laissent le virus ciruler et dans certaines circonstances, l’air peut transmettre le virus, mais c’est dans un minorté des cas. “, expliquent l’infectiologue Yves Van Laethem (CHU Saint-Pierre).

Rien de tel, donc, qu’ouvrir les fenêtres pour aérer les locaux. Problème : ce n’est pas toujours possible. Alors certains choisissent d’adapter leur système de climatisation, pour réduire les risques sanitaires.