Promouvoir l’arabe dans l’enseignement ? “Cela existe depuis 20 ans”, répond Caroline Désir

Le programme “Ouverture aux langues et cultures” existe depuis 1997 dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour permettre aux enfants de travailleurs migrants de s’intégrer au mieux, explique Caroline Désir.

La cheffe de groupe PS au parlement bruxellois et échevine ixelloise de la Rénovation urbaine était l’invitée de l’Interview ce midi. “Mieux connaître ses origines, sa culture, sa langue maternelle peut avoir des effets bénéfiques en terme d’intégration“, ajoute-t-elle.



Promouvoir la langue arabe dans l’enseignement : l’idée a été émise par le ministre du Budget, de la Fonction Publique et de la Simplification administrative de la Fédération Wallonie-Bruxelles André Flahaut. Une proposition qui fait réagir entre autres Alain Courtois et Els Ampe. C’est dans le cadre d’une rencontre avec le ministre marocain Abdelkrim Benatiq qu’André Flahaut a suggéré que l’arabe pourrait être valorisé dans les écoles francophones. Une position qu’il a réaffirmée sur Twitter lundi.

Un souhait qui ne fait pas que des heureux

Suite à ces propos, l’échevin bruxellois Alain Courtois a réagi sur Twitter : “Qualité de l’orthographe en baisse constante, méconnaissance récurrente de la première langue du pays et j’en passe. J’émets des doutes quant aux priorités exposées par André Flahaut! Faut-il aussi rappeler que BXL manque cruellement d’actifs parlant les langues de l’UE?”

L’échevine bruxelloise des Travaux publics, de la Mobilité et des Affaires néerlandophones Else Ampe s’est elle aussi opposée à cette idée sur le réseau social et a répondu à André Flahaut.

