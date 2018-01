Un projet pédagogique pour sensibiliser les écoles à la sauvegarde des forêts

Huit écoles primaires bruxelloises vont participer au projet.

Les enfants bruxellois vont rarement dans les bois, dont ils connaissent mal l’importance pour l’homme et son environnement. C’est pourquoi l’asbl Paper Chain Forum, en collaboration avec GoodPlanet, a monté dans huit écoles primaires bruxelloises un projet pédagogique sur les fonctions économiques, écologiques et sociales de la forêt et la relation durable qu’elle entretient avec le papier. C’est l’école primaire du Homborch qui a inauguré ce programme pédagogique.

“Nous participons à ce projet avec enthousiasme“, explique Virginie Bossuyt, directrice de l’école primaire communale du Homborch, à Uccle. “Comme la surface boisée à Bruxelles n’est pas étendue, il n’est pas toujours aisé de se rendre en forêt avec nos élèves. Nous remarquons qu’ils ignorent beaucoup de la forêt et de la nature, alors que nous trouvons fort important qu’ils en comprennent la valeur. Pour nous, un projet comme celui-ci a vraiment beaucoup d’intérêt“.