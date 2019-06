Production en baisse pour le principal site de captage d’eau de Vivaqua

En raison de la sécheresse des années précédentes, le site de Modave produit seulement 50.000 mètres cubes d’eau, soit 15% en moins que la moyenne, rapporte le site d’informations Bruzz.

“Il n’y a pas de pénurie pour le moment, mais nous demandons aux Bruxellois de bien être conscients avec leur utilisation de l’eau du robinet et ne pas oublier qu’il s’agit d’eau potable”, explique une porte parole de l’intercommunale en charge de la production et de la distribution d’eau potable à Bruxelles à nos confrères néerlandophones.

Le site de Modave se trouve à 28 km au sud-ouest de Liège. Il s’agit du plus important captage d’eau souterraine de Belgique. Il peut produire de 53.000 à 80.000 m³ par jour. Ce n’est pas le seul site de captage de Vivaqua, qui en possède au total 26 répartis dans 5 provinces et 6 aquifères. L’eau produite par l’intercommunale provient surtout de la Région wallonne, mais une partie vient néanmoins de sites de captages dans la Forêt de Soignes, dans le Bois de la Cambre et à Zaventem.

J. Th.