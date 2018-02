Le procès de Salah Abdeslam “ne va pas aboutir à grand chose”

C’est un procès exceptionnel à bien des égards qui va s’ouvrir ce lundi à Bruxelles. Celui de Salah Abdeslam et de Sofien Ayari pour la fusillade de la rue du Dries à Forest, le 15 mars 2016. Mais les attentats de Paris et de Bruxelles planeront sur la 90ème chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles.

Les mesures de sécurité sont exceptionnelles et l’attente du procès est également énorme. “Comme tout le monde, on attend surtout que Salah Abdeslam s’explique et sorte du silence. Qu’il puisse enfin expliquer son parcours, comment s’est passé cette fusillade, même si cette attente va au-dela de la fusillade. Malheureusement, pour l’instant, on sait que ce n’est pas du tout l’attitude qu’il a adoptée. Il est muré dans son silence depuis qu’il est arrivé à la prison de Fleury-Mérogis. Il refuse même de parler à ses gardiens. Donc, on ne sait pas dans quelle disposition il sera, c’est d’ailleurs la grande inconnue“, explique Ludivine Poinciau, journaliste judiciaire au Soir.

L’avocat Laurent Kennes affirme de son côté qu’on aurait pu se passer de ce procès. “Etant donné qu’il y en aura un pour les attentats de Paris et un pour ceux de Bruxelles, je pense que ce procès ci ne va pas aboutir à grand chose pour les parties civiles ou la société d’une manière générale. Ce n’est pas inutile, mais on aurait pu le faire dans le cadre d’autres procès“.

Pour l’avocat Antoine Leroy, les victimes doivent s’attendre à connaître quelques déceptions. “En particulier les victimes des attentats de Paris et de Bruxelles, puisque ce n’est pas ça l’objet du débat. La semaine prochaine, il n’y aura probablement pas de déclarations fracassantes et tonitruantes du prévenu.”

C.TQ