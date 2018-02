Procès Abdeslam : Sven Mary estime que les faits ne doivent pas être qualifiés comme “terroristes”

Le pénaliste a cité plusieurs cas en exemple, comme ceux d’Amrani, auteur de la fusillade sur la place Saint-Lambert à Liège en décembre 2011.

Pour Me Sven Mary, il n’existe ni élément contextuel, ni élément moral qui permettent de retenir la circonstance aggravante de terrorisme à l’égard de son client, Salah Abdeslam, a-t-il plaidé jeudi. L’audience, brièvement suspendue à la demande de l’avocat, a repris à 15h20 avec la suite de sa plaidoirie devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

► Lire aussi: Procès Abdeslam: la réaction des parties civiles à la plaidoirie de Sven Mary

Me Mary a souligné que le terrorisme se définissait par le fait de porter gravement atteinte à un pays. “Est-ce qu’une fusillade contre des policiers porte gravement atteinte à la Belgique?“, a-t-il interrogé, ajoutant que la volonté dans le chef d’un auteur ne suffisait pas pour qualifier ses actes de terrorisme.

► Lire aussi: Le 15 mars 2016, la police retrouvait la trace de Salah Abdeslam à la rue du Dries à Forest

Le pénaliste a cité plusieurs cas en exemple, comme ceux d’Amrani, auteur de la fusillade sur la place Saint-Lambert à Liège en décembre 2011, ainsi que les actes ayant mené à la mort des policiers Marc Munten et Kitty Van Nieuwenhuysen en 2001, et rappelé que ces faits n’avaient pas été qualifiés de terrorisme.

“Je ne cautionne évidemment pas qu’on tire sur des policiers, c’est très grave, mais on est loin de l’élément de contexte terroriste“, a martelé Me Mary.

►Lire aussi: Sven Mary plaide l’irrecevabilité des poursuites concernant Salah Abdeslam

“La menace ne suffit pas”

Selon l’article 137 du code pénal, le terrorisme se caractérise par la volonté d’intimidation de la population, de contrainte d’un Etat ou de destruction des structures d’un Etat. Aucun de ces éléments n’est rencontré dans le cas de Salah Abdeslam, selon l’avocat. “La menace ne suffit pas. Et un groupe de policiers ne peut être assimilé à une ‘population’. Salah Abdeslam a tiré pour échapper à son arrestation, c’est encore très différent.”

Me Mary a constaté que le parquet et les parties civiles avaient régulièrement évoqué, lors des débats, que les faits s’étaient déroulés dans un quartier “résidentiel“. “C’est malin, mais on essaie d’étendre au maximum l’élastique“, a souligné l’avocat, qui y voit une manière de sous-entendre qu’une population plus large a dès lors pu être intimidée.

– Reportage de Marie-Nole Dinant et Frédéric De Henau