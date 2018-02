Procès Abdeslam: la réaction des parties civiles à la plaidoirie de Sven Mary

Me Sven Mary a plaidé en premier lieu l’irrecevabilité des poursuites pour son client, Salah Abdeslam, jeudi en début d’après-midi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Salah Abdeslam et Soufien Ayari sont prévenus devant le tribunal pour tentative de meurtre dans un contexte terroriste et pour possession illégale d’armes à feu, à la suite de la fusillade de la rue du Dries à Forest le 15 mars 2016.

Interrogé par BX1, Mohammed Oukili, l’avocat de l’un des policiers pris dans la fusillade de la rue du Dries estime qu'”aucun vice de procédure ne pourrait être relevé. Tous les magistrats qui sont intervenus dans ce dossier sont intervenus en respectant la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire.” Selon lui, il est toutefois clair que Sven Mary plaidera l’acquittement de Salah Abdeslam.

“Nous attendrons avec impatience et grand intérêt la décision qui sera rendue…. tout particulièrement pour les parties civiles“, conclut-il.

Rédaction, photo Belga

Interview: Camille Tang Quynh et Camille Dequeker