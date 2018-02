Procès Abdeslam: des photos montrent la violence de la fusillade rue du Dries

La fusillade avait eu lieu dans le courant du mois de mars 2016. Mohammed Belkaid y avait été mortellement abattu par les forces de l’ordre tandis que Sofiane Ayari et Salah Abdselam avaient réussi à s’échapper.

La rédaction de VTM NIEUWS a pu obtenir des photos de la cache de Salah Abdeslam, Sofiane Ayari et Mohammed Belkaid, située rue du Dries à Forest, juste après la fusillade qui y avait eu lieu en mars 2016. On peut y constater la violence des faits et des échanges de balles qui s’y sont déroulés.

Proces-Abdeslam: foto’s die VTM NIEUWS in handen kreeg, tonen hoe hevig schietpartij in onderduikadres van terreurcel was. https://t.co/pqWW0iTU4r pic.twitter.com/JPc0COwJJX — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) February 2, 2018

Les photos qu’a pu se procurer la chaîne flamande témoignent de la violence des échanges de coups de feu entre les terroristes et la police. Sur un des clichés, on peut par exemple voir de nombreuses douilles dans l’escalier du bâtiment. Les images montrent également de multiples impacts de balle sur les murs.

Trois policiers avaient été blessés alors qu’ils venaient mener une perquisition dans l’appartement qui abritait les trois individus. Ils avaient dû battre en retraite et appeler les unités spéciales. Celles-ci avaient ensuite bataillé durant des heures dans des échanges de tirs avec Mohammed Belkaid. On en retrouve des traces dans les impacts de balle dans les murs et portes de l’habitation.

Belga, photo d’illustration.