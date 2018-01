Problèmes de connexion chez Proximus : tout est rentré dans l’ordre, les clients seront dédommagés

Après avoir effectué un série de tests sur son réseau pour s’assurer qu’une panne générale comme celle qui a eu lieu ce lundi soir ne se reproduise pas, l’opérateur assure ce mardi après-midi que tout est rentré dans les ordres. Tous les clients seront dédommagés.



De nombreux clients Proximus ont rencontré ce mardi des problèmes pour se connecter au service de télévision du distributeur, au lendemain d’une panne générale. Une coupure de connexion a en effet touché le réseau de Proximus TV ce lundi soir. Vers 21h15, Proximus a fait savoir que le réseau serait graduellement rétabli.

Contacté par nos soins, Proximus informe ce mardi qu’il n’y a pas de commune ou de localité particulières directement impactées par une panne, ou par les conséquences de la panne de ce lundi soir. “Si certains clients rencontrent encore des soucis, il est conseillé de redémarrer le modem via l’interrupteur I/O à l’arrière et une fois les lumières internet et DSL allumées bleues, faire la même chose avec le décodeur TV“, indique Proximus. L’opérateur effectue actuellement des tests sur ses serveurs pour s’assurer qu’une nouvelle panne générale ne se reproduise pas, c’est ce qui explique les problèmes de connexion ce mardi. Le site de l’opérateur est également inaccessible.

La situation ce mardi à 12h30

Une panne d’électricité dans un des data centers est à l’origine de la panne de ce lundi soir. Les clients de Proximus TV ont été privés de télévision durant environ une heure à travers tout le pays. “Les clients des trois régions ont été impactés“, avait confirmé ce lundi soir Haroun Fenaux, porte-parole de Proximus. “Mais nous ne savons pas encore si tous nos clients ont été touchés par la panne. Ils sont actuellement graduellement remis en service.” “Nos ingénieurs ont, dans un premier temps, fait le maximum pour rétablir le réseau chez tous nos clients. Maintenant, il s’agira de déterminer exactement pourquoi une panne d’électricité a pu générer ce type de panne générale, afin que le problème ne se reproduise plus à l’avenir“, avait conclu M. Fenaux ce lundi soir.

Un dédommagement pour tous les clients Proximus

L’opérateur fait savoir que tous ses clients seront dédommagés, ils auront ainsi accès pendant 2 semaines à tous les bouquets payants et cela gratuitement. L’accès pourra se faire dès la mi janvier.