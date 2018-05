Dans une interview donnée vendredi à la VRT, le secrétaire d’Etat Theo Francken (NV-A) accusait le bourgmestre schaerbeekois Bernard Clerfayt (Défi) d’être responsable de la situation de la gare du Nord, occupée par des migrants.

“Dire que Schaerbeek ne fait rien depuis des mois est insultant et complètement faux. Depuis le début, nous tirons la sonnette d’alarme auprès du fédéral qui fait la sourde oreille. Toutes les propositions que nous avons faites ont été rejetées en bloc. Les seuls interlocuteurs que nous avons dans ce dossier sont les associations humanitaires qui font un travail formidable. Theo Francken et la NV-A sont très forts dans les tweets, mais faibles sur le terrain ! Ils utilisent la provocation, laissent pourrir les problèmes et les exploitent alors qu’ils ne font rien”, dénonce Bernard Clerfayt.

Interrogé sur la possibilité pour le fédéral d’assumer le coût de l’accueil des personnes sans titre de séjour et en transit en Belgique, sur le territoire bruxellois, Theo Francken renvoyait vendredi la balle aux bourgmestres et aux services de police bruxellois, qui selon lui refusent d’agir. Il ciblait notamment Bernard Clerfayt (Défi), accusé de mener “un petit jeu électoraliste en se faisant passer pour le plus grand des humanistes”, dénonce les “humanistes de gauche qui s’opposent au gouvernement de droite”

J. Hu.