Près de 90 interventions des pompiers cette nuit : des vents de plus de 90 km/h et des orages violents

Les orages ont fait des dégâts cette nuit en Région bruxelloise : les pompiers sont intervenus à près de 90 reprises, confirme Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Comme annoncé par l’Institut Royal de Météorologie (IRM), des orages ont fortement touché la Région de Bruxelles-Capitale cette nuit. La pluie est tombée à grosses gouttes et surtout, les vents violents ont fait plier les arbres. Selon le météorologue David Dehenauw, les plus fortes rafales de vent ont atteint 90 km/h à Uccle et même 97 km/h à Zaventem. Le pic belge a été atteint à Retie, dans le Limbourg, avec des vents jusqu’à 130 km/h !

Selon l’IRM, cité par la RTBF, près de 17.000 impacts de foudre ont été enregistrés entre 3h00 et 5h00 du matin.

🆘#storm#brussels#bruxelles A post shared by Eric Boni (@eric.boni) on Aug 7, 2018 at 4:11pm PDT

Et voilà, la pluie tombe officiellement sur #Bruxelles pic.twitter.com/TryQmWHq03 — Jennifer Dassy (@jenniferdassy) August 7, 2018

Les services de secours ont donc été sollicités cette nuit face à ces intempéries. Selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, près de 600 appels ont été enregistrés dans la nuit de mardi à mercredi aux numéros d’urgence 112 et 1722. Les pompiers sont intervenus à près de 90 reprises, la plupart du temps pour des chutes d’arbres et de branchages. On compte également une dizaine d’interventions pour des avaloirs bouchés et des vidanges.

Face à ces vents violents, certains avions ont d’ailleurs dû être déviés de Brussels Airport vers d’autres aéroports, comme Liège ou Charleroi, pour des raisons de sécurité.

Tempête à Bruxelles. Mon avion @Ryanair en provenance de Milan s'est posé à Liège. Des navettes pour Zaventem sont prévues à 3h. Je devais atterrir à Bruxelles à 22h35… pic.twitter.com/LTVlCD2Oe9 — Lucas van Molle (@LSJMHVM) August 7, 2018

Selon les dernières prévisions de l’IRM, l’orage est désormais derrière nous mais des averses locales pourraient encore toucher la région ce mercredi matin, avant le retour des éclaircies.

