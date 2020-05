Près de 90% de vols en moins à Brussels Airport en avril, mai ne s’annonce pas meilleur

Il n’y a eu que 2.358 vols de et vers Zaventem en avril, soit une moyenne de 79 par jour, selon les statistiques du site internet Brussels Airport Trafic Control (BATC), cogéré avec Skeyes, la société chargée du contrôle de l’espace aérien belge.

Cela représente à peine 12% des 19.710 vols comptabilisés (ou 657 par jour) durant le même mois l’an dernier. La situation ne devrait pas être bien meilleure en mai, prédit-on chez Brussels Airport.

Avril est le premier mois au cours duquel l’impact de la crise du coronavirus, qui a entraîné l’arrêt de la plupart des vols de passagers en Europe, est pleinement pris en compte. L’épidémie avait éclaté en Belgique courant mars mais, en raison d’un début de mois encore presque normal, le nombre de vols à destination et en provenance de Brussels Airport n’avait alors “seulement” diminué que de 40% par rapport à la même période en 2019.

En avril, le nombre de vols a donc été décimé. La plupart des avions qui ont atterri et décollé étaient des cargos. Les jours de pointe, il y a ainsi eu 50 à exceptionnellement 60 vols de fret, selon Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de l’aéroport. Le nombre de vols passagers a été limité à environ 10 à 20 par jour.

Selon l’exploitant de l’aéroport, il y a actuellement 10 compagnies aériennes passagers qui proposent une offre limitée et régulière à Zaventem. Les vols de rapatriement ont également été inclus dans les chiffres publiés sur le site batc.be.

Pas de reprise avant juin

Pour le mois de mai, Brussels Airport ne s’attend pas à une meilleure situation, avec une dizaine de liaisons quotidiennes assurées et encore quelques vols de rapatriement, comme ceux ramenant des Belges du Maroc. Quant à juin, “c’est l’inconnu”. Brussels Airlines pourrait reprendre ses opérations le 1er du mois, suivi potentiellement par TUIfly le 8 juin. Mais rien de tout cela n’est certain et dépendra aussi de l’autorisation éventuelle par le Conseil national de sécurité des voyages non-essentiels vers l’étranger à partir du 8 juin.

Les liaisons devraient alors reprendre dans un premier temps vers quelques destinations européennes, avant l’Asie et le continent américain, prédit l’aéroport. Plusieurs compagnies ont suspendu ou réduit leur offre (et le nombre de destinations différentes desservies) depuis le début de la crise. Le lancement de quelques nouvelles lignes a également été touché. Ainsi, Singapore Airlines, dont le premier vol vers Singapour devait avoir lieu à la fin octobre, a suspendu la ligne provisoirement. Quant à la compagnie néerlandaise à bas prix Transavia, elle a reporté ses premiers trajets vers et depuis Zaventem au printemps 2021.

L’aéroport répète par ailleurs lundi que le port d’un masque buccal n’y est actuellement pas obligatoire, mais qu’il est “fortement recommandé”. La plupart des passagers – actuellement à peine quelques centaines par jour – le portent toutefois déjà.

Belga – Photo: Eric Lalmand