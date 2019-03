Pour la FEB, la grève des femmes n’est “pas appropriée”

Pour montrer la place essentielle qu’elles occupent dans la société, “les collaboratrices de la FEB choisissent d’être présentes et de déployer leurs actions au sein du système”.

La FEB se dit ce vendredi contre la grève de certaines femmes qui a lieu en cette journée des droits des femmes. Pour montrer la place essentielle qu’elles occupent dans la société, “les collaboratrices de la FEB choisissent d’être présentes et de déployer leurs actions au sein du système”.

“Nous considérons qu’il n’y a pas de meilleur moyen d’agir sur notre société que d’y prendre pleinement part. Et travailler en fait partie. Le recours à la grève n’est pas approprié. Outre que cette démarche prend le problème à l’envers, elle n’apporte aucune solution à long terme. De plus, d’un point de vue pratique et économique, le recours à la grève lésera les entreprises belges et les citoyens“.

la FEB prône clairement l’égalité des sexes : “L’équilibre vie privée-vie professionnelle, par exemple, relève de la liberté de choix individuelle. Personne ne peut imposer à une femme d’utiliser les systèmes mis en place par les entreprises (de congés ou d’adaptation du temps de travail, par exemple) plus qu’un homme. Ce changement de mentalité doit être réalisé à tous les niveaux de notre société : l’un et l’autre doivent pouvoir prendre un congé parental, obtenir une promotion ou encore travailler à temps partiel, sans subir aucune influence.”

