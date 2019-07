Pour GAIA, Kevin Borlée s’enferme dans une cage pour protester contre les conditions d’élevage en Europe

L’athlète olympique Kevin Borlée, ambassadeur de la tournée estivale de GAIA, s’est enfermé dans une cage, rue Neuve, pour dénoncer les conditions d’élevage en Europe. jusqu’au 16 août, l’association visitera 12 villes belges sur le thème “Exit les cages”.

Selon l’asscoiation, plus de 300 millions d’animaux sont élevés dans des cages chaque année : “Les cages ont des effets dévastateurs sur les animaux comme les lapins, les cailles, les canards, les oies, les poules ou les truies. Certains animaux ne voient jamais la lumière du jour, d’autres comme les truies ne peuvent même pas se retourner… Dès leur naissance, les veaux sont enfermés séparément, à l’écart de leur mère.” En Belgique, l’élevage en cage concerne 85% des animaux.

Associée à plus de 130 ONG, GAIA demande l’interdictoin du recours au cage ne Europe. UNe initiative citoyenne a été lancée à l’automne 2018 et a déjà recueilli plus d’un million de signature. L’objectif est d’en récolter 1,3 million. La Commission européenne sera alors tenue d’y répondre et une audience du parlement européen devra être organisée.