Le Port de Bruxelles relance un appel à projet pour un terminal de transport de voitures

Le conseil d’administration du Port de Bruxelles a décidé vendredi de relancer une procédure d’attribution d’une concession pour l’exploitation d’un terminal roulier (roll-on/roll-off) dans l’avant-port de Bruxelles. Cette infrastructure sera destinée au transport de véhicules entre Bruxelles et Anvers, non loin du quartier Heyvaert, jusqu’ici connu pour une grande concentration d’activités liées au commerce de véhicules.

Selon le Port de Bruxelles, une analyse juridique consciencieuse a révélé que la seule offre reçue dans le cadre de la procédure précédente n’était pas conforme aux prescriptions reprises dans le cahier des charges et ne pouvait être retenue.

Ce cahier des charges prévoyait l’exploitation d’un terminal roulier sur un terrain de 2,5 hectares, situé dans l’avant-port et acquis par le Port en 2016. Ce projet visait à offrir une solution de relocalisation pour les vendeurs de voitures d’occasion actuellement présents en nombre dans le quartier Heyvaert (Anderlecht), afin de maintenir leur activité en Région bruxelloise tout en permettant une réhabilitation complète de ce quartier proche du centre-ville.

Le conseil d’administration du Port de Bruxelles a décidé de laisser une dernière chance au secteur de saisir l’opportunité d’une relocalisation à l’avant-port en lançant un nouvel appel à projets pour l’installation d’un terminal roulier sur ce terrain.

“Si le projet issu de ce 3ième appel à projets rencontre toutes les clauses du cahier des charges, s’il est considéré comme suffisamment qualitatif et s’il nous donne toutes les garanties de succès de l’opération de rénovation du quartier Heyvaert, nous serons alors éventuellement prêts à faire prendre en charge la viabilisation par les pouvoirs publics”, a commenté vendredi le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS).

Les offres sont attendues pour la fin du mois d’août. Le conseil d’administration du Port prendra une décision au cours du mois de septembre. Il a par ailleurs décidé de lancer immédiatement les procédures administratives pour permettre la viabilisation du terrain, et donc son exploitation, le plus rapidement possible.

Belga