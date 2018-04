Un policier légèrement blessé après l’interpellation d’un braqueur à Etterbeek

Un policier de la zone Montgomery a été légèrement blessé à l’épaule vendredi après-midi lors de l’interpellation d’un individu à Etterbeek. L’homme venait de braquer une pharmacie à l’aide d’un couteau et a retourné ce dernier contre les policiers venus l’intercepter, a confirmé le parquet bruxellois sur base d’une information de RTL.

Le malfaiteur, âgé de 45 ans, est entré dans une pharmacie vers 15h00 sur la place Saint-Pierre à Etterbeek et a menacé le gérant. Après l’attaque, il a pris la fuite mais des passants ont interpellé une patrouille de police qui était dans le quartier. Les agents ont pris l’homme en chasse et un badaud, qui a été légèrement blessé à la jambe, a pu renverser le malfaiteur sur l’avenue des Celtes. Le suspect a encore tenté de résister à son interpellation et a blessé un agent à l’épaule avant d’être menotté.

Belga – Photo : Google Map