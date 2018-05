La police se dote de caméras corporelles et embarquées dès vendredi : les syndicats se disent ravis

Dès ce vendredi, la police pourra utiliser des caméras corporelles (“bodycams”) ainsi que des caméras embarquées dans les véhicules (“dashcams”) pour filmer leurs patrouilles et interventions.

Une condition a toutefois été fixée: ces caméras corporelles devront être bien visibles et les agents devront avertir lorsqu’ils les mettent en marche, précise une nouvelle loi qui entre vigueur ce vendredi. Jusqu’aujourd’hui, l’usage de pareilles caméras ne pouvait intervenir que dans des cas bien spécifiques et après des approbations complexes. La prise d’images non annoncée sera autorisée, mais seulement pour des enquêtes portant sur des faits de radicalisme ou de grand banditisme.

■ Reportage de Fanny Rochez et Manon Ughi.