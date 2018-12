Le point sur la journée d’actions syndicales de ce vendredi : peu de perturbations à Bruxelles

Ce vendredi, les syndicats ont annoncé de nombreuses actions aux quatre coins de la Belgique pour protester contre la réforme des pensions, l’échec des négociations sur les métiers pénibles et la diminution du pouvoir d’achat. En Région bruxelloise, les actions restent toutefois limitées et concernent principalement le secteur privé.

Transports

La circulation des trains n’est pas affectée par cette journée d’actions syndicales car aucun préavis de grève n’a été déposé. En Région bruxelloise, la Stib ne prévoyait pas non plus de participation syndicale à l’action de vendredi et cela se confirme sur le réseau. Ce vendredi matin, aucun bus, tram ou métro n’a été touché par ces actions.

Aucune perturbation n’est également signalée au sein des services de Brussels Airport vendredi matin. Tout s’y déroule normalement pour l’instant. Il n’y a pas de problème au check-in, ni à la livraison des bagages, ni aux contrôles, a précisé la porte-parole de l’aéroport.

Dans le cadre de la journée nationale d’actions, les syndicats des employés des sociétés de manutention des bagages ont lancé un appel à participer à la grève. Le syndicat socialiste des transports avait prédit une large participation. “Il y a effectivement des mouvements de grève mais il y a suffisamment de personnel pour mener les opérations”, a-t-elle ajouté. Les voyageurs ont reçu pour conseil de la part de l’aéroport de voyager uniquement avec des bagages à main.

Des grosses perturbations ont touchés la zone marchandises de l’aéroport de Zaventem, le transport de fret à Brucargo. De nombreux vols ont été annulés ou retardés. “Concernant les chargements censés quitter le tarmac, 8 des 12 vols prévus vendredi ont été annulés. Certains vols sont maintenus mais devraient partir avec du retard. Quant aux arrivées, 7 des 11 vols attendus à Brucargo ont été annulés“.

Collecte des déchets

Selon Bruxelles-Propreté, “les collectes sont en grande partie assurées, mais il y a un piquet de grève devant l’usine d’incinération (de Neder-over-Heembeek), ce qui empêche les camions de décharger leurs déchets et hypothèque les prochaines tournées”, indique le porte-parole Etienne Cornesse. Si tous les sacs jaunes ont été ramassés, “nous cherchons encore une solution pour les sacs blancs”, ajoute-t-il.

Enseignement

Un préavis avait été déposé dans l’enseignement, poursuit la CSC. Les enseignants sont donc couverts mais les écoles ne seront pas fermées. La CNE appelle tout le non-marchand à se joindre à l’appel, soulignant que “tous les métiers sont pénibles à 67 ans” dans ce secteur.

Du côté de la Ville de Bruxelles, les écoles de la commune ont pris leurs précautions. L’échevine de l’enseignement Faouzia Hariche (PS) avait demandé aux écoles de prévoir une organisation sans examen ce vendredi et d’organiser les examens prévus, un autre jour.

Police

Les syndicats policiers participent également à cette journée d’actions. Ils ont activé un préavis de grève pour les 13 et 14 décembre. Le personnel de la police intégrée (polices fédérale et locales) qui ne sera pas réquisitionné est appelé à se rassembler devant les commissariats centraux de Charleroi et de Liège, ainsi que devant la police fédérale à Bruxelles. Les policiers dénoncent entre autres des “attaques” contre leur statut et un manque de personnel.

Dans le privé

Des grèves sont menées vendredi dans plus de 260 entreprises métallurgiques et textiles dans toute la Belgique, dans le cadre de la journée nationale d’actions syndicales, indique William Van Erdeghem, président de l’ACV (CSC) Metea.

Dans des centaines d’autres entreprises, d’autres actions, comme des pétitions, des conseils d’entreprise extraordinaires, des manifestations ou des contacts avec les employeurs, sont prévues, précise le syndicaliste.

La journée nationale d’actions syndicales provoque de légères perturbations chez Audi Bruxelles à Forest. Entre 20 et 30% des employés ont débrayé et donc tous les départements de l’usine, certains plus touchés que d’autres, ne sont pas effectifs à 100%. Aucune entrée du bâtiment n’est toutefois bloquée par des piquets de grève. Audi n’a pas encore pu évaluer les conséquences de ces actions à long terme.

Manifestations

Des employés de la CSC Alimentation et Services ont, pour marquer leur désaccord avec la politique fédérale en matière de pensions et pour le pouvoir d’achat, décoré la place du Luxembourg, dans le quartier européen à Bruxelles, de ballons verts. Des travailleurs des secteurs de la surveillance, du nettoyage, de l’horeca et des chèques repas se sont rassemblés pour un “piquet” commun devant le parlement européen, avec des banderoles demandant “respect”, “pouvoir d’achat”, et l’abandon de la hausse de l’âge de la pension à 67 ans.

Réunis en font commun, les trois syndicats se sont également réunis ce vendredi matin, devant le siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) à Bruxelles, pour dénoncer “la dégradation croissante” des conditions de travail et “mettre les patrons devant leurs responsabilités”.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Nils Quintelier

