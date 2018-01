Plusieurs lignes de bus déviées à cause des travaux de réaménagement de la place Jourdan

La place Jourdan va devenir un espace semi-piétonnier dans le courant de l’année.

Plusieurs lignes de bus sont déviées depuis ce lundi matin à cause des travaux de réaménagement de la place Jourdan à Etterbeek. Il s’agit des lignes des bus 59, 60, 80 et des Noctis 6. La place Jourdan va devenir un espace semi-piétonnier en 2018.

Les bus 59 en direction de la station Bordet sont déviés entre les arrêts Natation et Parc Léopold par l’avenue du Maelbeek, et desservent l’arrêt Jourdan du dimanche pendant le marché. Les arrêts Étangs et Jourdan (sur la place Jourdan) ne sont pas desservis. Les bus direction Hôpital Etterbeek-Ixelles suivent leur itinéraire habituel, indique la Stib.

Les bus 60 en direction d’Ambiorix sont déviés entre les arrêts Varia et Froissart par l’avenue du Maelbeek et la rue Belliard, et desservent l’arrêt Jourdan du dimanche pendant le marché. Les arrêts Étangs et Jourdan (sur la place Jourdan) ne sont pas desservis. Les bus direction Uccle Calevoet suivent leur itinéraire habituel.

Les bus 80 en direction de la Porte de Namur sont déviés entre les arrêts Leman et Jourdan par l’avenue d’Auderghem, la rue Belliard et la rue Froissart. Tous les arrêts sont desservis normalement. Les bus direction Maes suivent leur itinéraire habituel.