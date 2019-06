Plusieurs enseignes quittent Docks Bruxsel

Il y avait eu la fin du supermarché Match il y a quelques mois, depuis les départs s’enchainent du récent centre commercial situé à coté du canal. D’après nos confrères de la DH, une vingtaine d’enseignes devraient suivre.

Trois magasins sont sur le départ, peut-on lire dans la DH, le vendeur de baskets Take-off, le fleuriste Blooming et la parapharmacie IU fermeront dans les prochains jours et ce n’est pas tout. Une des causes : des loyers trop élévés, et une fréquentation qui reste trop basse. Si les départs sont nombreux ces jours-ci, c’est aussi car Docks est en période de renouvellement des baux de ses locataires, après deux ans d’existence, rappelle la DH.