Plus d’eau et moins d’efforts : comment les stages pour enfant s’adaptent aux grandes chaleurs

Le thermomètre s’envole, la qualité de l’air est médiocre, les efforts physiques sont déconseillés : les stages pour enfants doivent s’adapter, surtout les stages sportifs, pour assurer la sécurité des plus petits. Les moniteurs sont chargés de veiller à ce que les enfants boivent régulièrement et restent à l’intérieur aux heures les plus chaudes, et de proposer des activités plus calmes, exigeant moins d’efforts physiques.

► Reportage de Camille Tang Quynh et Béatrice Broutout