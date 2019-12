Plus de vols prévus entre Bruxelles et Moscou dès le 20 janvier

Brussels Airlines et Aeroflot-Russian Airlines ont signé un “accord de partage de code”, qui permettra d’offrir aux clients un plus grand choix de vols et plus de flexibilité pour les déplacements entre Bruxelles et Moscou, indique dans un communiqué mardi la compagnie basée à Brussels Airport. Les billets découlant de ce nouvel accord seront vendus dès le 20 janvier 2020.

Concrètement, les passagers pourront dorénavant réserver des vols avec Aeroflot ou Brussels Airlines pour voyager entre Bruxelles et Moscou. “La réservation d’un vol en partage de code signifie que les vols exploités par une compagnie aérienne peuvent être réservés par l’un ou l’autre des partenaires dans le cadre de l’accord et sont vendus sous les numéros de vol des deux transporteurs aériens”, précise Brussels Airlines.

L’objectif est de permettre aux voyageurs partant de Moscou d’avoir facilement accès à tout le réseau de la compagnie belge, tandis que ceux qui voyagent depuis Bruxelles bénéficieront “d’excellentes connexions” avec la capitale russe mais aussi l’ensemble du réseau d’Aeroflot. En outre, l’enregistrement des bagages pourra être effectué à l’aéroport de départ pour les récupérer directement à la destination finale.

En juin dernier, les opérations de Brussels Airlines à Moscou ont été transférées au Sheremetyevo International Airport, rappelle la compagnie aérienne.

Belga