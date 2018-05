Plus de 5000 étudiants-entrepreneurs depuis l’entrée en vigueur du statut

Un peu plus d’un an après l’entrée en vigueur du nouveau statut d’étudiant-entrepreneur, plus de 5.000 jeunes en ont bénéficié, ressort-il de chiffres obtenus par le député Werner Janssen (N-VA) auprès du ministre des Indépendants, Denis Ducarme (MR).

Ce statut, entrée en vigueur début 2017, concerne les étudiants-entrepreneurs de moins de 25 ans, régulièrement inscrits à des cours dans un établissement d’enseignement. Il consiste en un régime de cotisations sociales préférentiel pour les étudiants qui ont des revenus inférieurs au plancher en vigueur pour les indépendants à titre principal (13.010,66 euros pour 2016).

Le statut prévoit le maintien des droits en soins de santé en tant que personne à charge si les revenus sont inférieurs à 6.505,33 euros et en tant que titulaire si l’étudiant paye des cotisations.

Enfin, la discrimination qui existait entre étudiant salarié (jobiste) et étudiant entrepreneur en matière de calcul des personnes à charge a été supprimée. Un an après son entrée en vigueur, 5.008 jeunes (2.947 hommes et 2.061 femmes) en ont bénéficié.

Vu le succès de la mesure, le député Tim Vandenput (Open Vld) propose d’ailleurs de l’élargir aux étudiants mineurs de plus de 15 ans.

Belga