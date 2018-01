Plus de 400 000 personnes dans les parcs bruxellois en 2017

Selon une estimation de Bruxelles Environnement, révélée par le quotidien La Capitale, près de 419 000 personnes ont participé en 2017 aux événements et activités organisés dans les espaces verts de la Région bruxelloise. Le parc du Cinquantenaire est l’endroit qui a le plus attiré les foules, devant le parc de Woluwe.

Selon les chiffres dévoilés par La Capitale, le parc du Cinquantenaire, entre Bruxelles et Etterbeek, a attiré plus de 220 000 personnes lors des événements organisés sur son territoire. Toutefois, ce chiffre semble exagéré, compte tenu du fait que Bruxelles Environnement compte également les occupations du parc en tant que parking. Soit 71 activités qui ont permis d’ajouter plus de 17 000 personnes aux statistiques.

C’est le parc de Woluwe, à Woluwe-Saint-Pierre, qui apparaît en deuxième position des parcs ayant attiré le plus de visiteurs lors d’événements divers. 23 000 personnes ont été comptées dans le parc en 2017, contre 15 000 dans le parc de Laeken ou encore 9 000 au Rouge-Cloître à Auderghem.

Gr.I. – Photo : Belga/Eric Lalmand