Plus de 40 villes et communes de la Fédération fêteront la musique le week-end prochain

Le week-end prochain, du 20 au 23 juin, plus de 40 villes et communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles fêteront la musique, se réjouit vendredi le Conseil de la Musique. Cette Fête de la Musique marque l’avènement du solstice d’été et a été lancée en 1982 par l’ancien et emblématique ministre français de la Culture, Jack Lang.

Quelque 700 concerts et animations gratuits seront programmés pour refléter la diversité de l’expression artistique dans la partie francophone du pays mais aussi dans le but de parvenir à une plus grande démocratisation de l’espace culturel.

Les activités proposées le seront tant par des artistes professionnels que par des créateurs amateurs. Elles auront trait au jazz, à la musique classique, au rock, au hip hop, au funk, à la musique du monde ou encore à la chanson et verront la participation, entre autres, de l’Orchestre Philharmonique de Liège et de l’Opéra de Wallonie.

Quelque 120 pays de par le monde participent, à des degrés divers, à l’événement.

Plus d’informations sur www.fetedelamusique.be.

Belga