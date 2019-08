Plus de 2,7 millions de passagers à Brussels Airport en juillet

L’aéroport de Bruxelles (Brussels Airport) a accueilli 2.735.470 passagers en juillet soit 2,7% de plus qu’à la même période l’an dernier, indique jeudi l’aéroport dans un communiqué. Il s’agit du résultat mensuel le plus élevé de l’histoire de l’aéroport.

Le trafic long-courrier a augmenté de 4% durant le mois de juillet, et ce, notamment grâce aux belles croissances d’Emirates, Ethiopian Airlines et United Airlines. Pour les vols court-courriers, les plus fortes croissances sont à noter chez Brussels Airlines, Ryanair, TAP Air Portugal, Aeroflot, Lufthansa, SAS, Air Arabia, Finnair, Iberia, Vueling et airBaltic.

Le trafic fret a accusé un recul de 10,5%. “Cette baisse se constate dans tous les segments et est en grande partie due à l’insécurité économique grandissante, ceci étant confirmé par les statistiques mondiales publiées par IATA“, souligne Brussels Airport. “Malheureusement, la première partie de l’été a été marquée par trois incidents dans le système de traitement des bagages, et notamment le 13 juillet suite à un problème informatique. Brussels Airport et ses partenaires ont tout mis en œuvre pour limiter les impacts pour les passagers et envoyer au plus vite les bagages aux passagers concernés. Brussels Airport tient à réitérer ses excuses auprès de ces derniers pour les désagréments subis“, rappelle Brussels Airport.

Le mois dernier, 2,25 millions de bagages ont ainsi été traités à Brussels Airport dont 10.000 bagages n’ont pas pu être expédiés immédiatement.

Source/Image: Belga