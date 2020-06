Plus de 20.000 infractions au confinement constatées à Bruxelles

Les personnes ne respectant pas les mesures de confinement s’exposaient à une amende de 250 euros.

D’après les informations du Soir, plus de 20.000 infractions aux mesures de confinement ont été rapportées par les forces de l’ordre depuis mi-mars à Bruxelles. Interdiction de se réunir, de s’asseoir sur un banc, de se rendre sur la côte… les restrictions imposées étaient nombreuses et faisaient l’objet de sanctions en cas de non respect. Ceux qui ne se pliaient pas aux mesures de confinement s’exposaient à une amende de 250 euros.

Les restrictions n’étant cependant pas toujours définies clairement, le traitement des dossiers risque d’être compliqué.

