Plus de 20 000 automobilistes contrôlés à Bruxelles et Ixelles entre avril et juin 2019

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a contrôlé 20 300 automobilistes lors du deuxième trimestre de l’année 2019.

“Nous avons mené près de 50 actions orientées “alcool et drogues au volant” sur l’ensemble de notre territoire, de début avril à fin juin 2019″, a indiqué mardi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Outre des actions mensuelles “alcool et drogues au volant”, mobilisant généralement une trentaine de policiers, principalement le week-end, des actions ponctuelles de moyenne et petite envergure sont également opérées, en journée comme de nuit. “Ce faisant, lors du second trimestre de cette année, 20 300 automobilistes ont été soumis à un pré-test ou test d’haleine. Parmi eux, 227 avaient dépassé la limite autorisée en matière d’alcool, 12 avaient consommé des stupéfiants et 37 ont connu un retrait immédiat de leur permis de conduire”, a détaillé la police.

Jusqu’à 3,47 g/l d’alcool dans le sang

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a enregistré un total de 357 dossiers “alcool et drogue au volant” pour ce second trimestre 2019, en comptant les résultats issus de contrôles qui ont suivi des accidents de la circulation. Tenant compte de ce total, ce sont 113 permis de conduire qui ont été retirés immédiatement pour consommation excessive d’alcool au volant et 30 dossiers “drogue” constitués, dont 16 avec retrait de permis immédiat.

Le record en matière d’alcoolémie s’élevait, pour cette période, à 3,47 grammes d’alcool par litre de sang, soit près de sept fois la limite autorisée, a encore précisé la police.

Avec Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck