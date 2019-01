Plus de 150 personnes ramassent 550 kilos de déchets dans les rues de Bruxelles lors d’une “Greenwalk”

Le collectif bruxellois “Would You React ?” a organisé le 15 décembre dernier une première “Greenwalk”, une marche destinée à nettoyer les rues imaginée par les vidéastes français McFly et Carlito. 550 kilos de déchets ont été récupérés par plus de 150 marcheurs, parmi lesquels Anne Zagré, Jill Vandermeulen ou encore Donovan le Magicien.

Après les “ploggings”, ces courses à pied destinée à courir tout en récupérant les déchets retrouvés sur la route, les vidéastes du collectif bruxellois “Would You React ?” ont organisé le 15 décembre dernier la première édition du “Greenwalk” bruxellois. L’objectif est le même : marcher en groupe pour ramasser ensemble tous les déchets trouvés en rue.

Après un appel collectif via les réseaux sociaux, plus de 150 personnes ont ainsi enfilé des gants et pris des sacs-poubelles, avec l’aide de Bruxelles-Propreté, afin de nettoyer les rues de Bruxelles. Ainsi, sur 1,7 kilomètre, ces volontaires ont ramassé 550 kilos de déchets, soit bien mieux que les 140 kilos récoltés à Paris par les vidéastes français McFly et Carlito, à l’origine du concept.

Cette initiative positive avait également été suivie par quelques personnalités comme l’athlète bruxelloise Anne Zagré, l’animatrice et influenceuse Jill Vandermeulen ou encore Donovan le Magicien. L’objectif de ces vidéastes est désormais que d’autres citoyens belges organisent des “Greenwalks” ou “Cleanwalks” aux quatre coins de la Belgique, pour nettoyer les rues belges et éviter que les déchets s’accumulent dans l’environnement.

Gr.I. – Photo : YouTube/Would You React