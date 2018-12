Plus de 100 pièces en ivoire saisies par le SPF Santé publique chez des antiquaires

L’inspection environnementale du SPF Santé a saisi cette année 152 pièces d’ivoire lors de contrôles chez une trentaine d’antiquaires et commerçants belges vendant de l’ivoire, indique le Service public fédéral dans un communiqué. “Ce chiffre important montre que ces contrôles étaient nécessaires et devront être maintenus.“

Des contrôles ont été menés en 2018 chez 34 antiquaires et dans trois maisons de ventes aux enchères, principalement à Bruxelles, Anvers et Gand, ainsi que sur des marchés et des magasins de seconde main.

L’objectif était de vérifier l’origine de l’ivoire ainsi que les preuves et certificats nécessaires. Au total, 23 PV d’infraction et 12 PV d’avertissements ont été dressés. 152 spécimens ont jusqu’ici été saisis ou abandonnés volontairement.

“Une quarantaine de pièces devant encore être expertisées pourraient également être saisies“, ajoute le SPF. Les amendes pour de telles infractions peuvent atteindre de 208 à 400.000 euros. L’ivoire d’éléphant est encadré en Europe par la législation CITES et est interdit à la vente, à quelques exceptions près: les objets travaillés en ivoire accompagnés d’un certificat CITES prouvant qu’ils datent d’avant 1984, les objets travaillés datant d’avant 1947 et accompagnés d’une preuve d’ancienneté et les défenses brutes marquées et accompagnées d’un certificat CITES.

