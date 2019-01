Plus de 100 cas de violences envers des facteurs au premier semestre 2018

Durant le premier semestre 2018, 132 cas d’intimidations ou d’agressions à l’encontre de facteurs ont été relevés, ressort-il d’une réponse du ministre Alexander De Croo (Open Vld), précédemment en charge de la Poste, à une question du député Gautier Calomne (MR).

“Ces chiffres incluent tous les types de comportement intimidant et agressif envers les employés de bpost. Dans la plupart des cas, il s’agit d’agression verbale (reproches, abus) et non verbale (gestes blessants, claquement de la porte, etc.). Les cas de violence physique réelle se produisent rarement”, a expliqué Alexander De Croo.

Les collaborateurs qui ont été victimes d’agression peuvent faire appel au service de la prévention psychosociale de bpost pour de l’aide et de l’assistance. En 2017, ce service a suivi 67 cas d’agressions, tandis que 25 ont été traités durant les six premiers mois de 2018. De 2017 à juillet 2018, 81 cas d’agression ont été à l’origine d’incapacité de travail.

Avec Belga – Photo : Belga/Eric Lalmand