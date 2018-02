La plate-forme Polin, un premier forum dédié à la place des femmes en politique

Polin part d’un constat : les femmes ont plus de difficultés que les hommes à accéder à des postes politiques à haute responsabilité. Pour changer cette situation, la plate-forme organise des forums pour des femmes politiques et mettre en commun leurs expériences.

Lors de ce premier forum, les témoignages de femmes politiques belges ou étrangères se sont succédé. Alexandra Borchio, députée des Alpes-Maritimes, est venue pour casser les stéréotypes liés à son genre : “Je participe à des réunions avec de nombreux maires et présidents, beaucoup d’hommes d’une génération avant moi. Lorsque je participe à ces déplacements, on me prend souvent pour leur assistante ou leur secrétaire, car je n’ai pas le format-type. Ce genre de réflexe est ancré dans les mentalités !”.

À l’origine du projet il y a Assita Kanko, conseillère communale MR à Ixelles, pour qui la politique est un combat : “Partager, échanger des bonnes pratiques, partager des formations et donner des tuyaux pour gagner car en politique il faut d’abord gagner. Ce que nous voulons faire, c’est gagner. Au lieu de demander une place, il faut prendre sa place”. L’appartenance politique ou linguistique des participantes n’a aucune importance, l’essentiel est de se former. Lors des forums, discussion sur la façon de financer et planifier une campagne électorale ou encore la façon de construire et consolider un réseau. Assita Kanko souhaite organiser une fois par an une journée d’ateliers de formation. La Polin académie se réunira pour un café politique au moins une fois par trimestre.