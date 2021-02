Plan de relance européen : le gouvernement bruxellois s’accorde sur les mesures à proposer

Le gouvernement bruxellois s’est accordé vendredi sur un paquet de mesures à proposer dans le cadre du plan de relance européen. Celles-ci visent à rendre Bruxelles, son économie, ses habitants, plus résilients face à la crise et à préparer les défis de l’avenir. Les projets ont été communiqués au cabinet du secrétaire d’Etat fédéral à la relance, Thomas Dermine (PS), et sont soumis à une concertation avec Brupartners, l’instance composée des partenaires sociaux de la Région-capitale.

Selon le cabinet du ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS), le contenu de ces mesures pourra évoluer en fonction des discussions avec la Commission européenne et de l’articulation avec les projets soumis par les autres entités belges. Dans le cadre de ce travail, les remarques émises par les partenaires sociaux pourront être prises en compte. Chaque membre du gouvernement bruxellois porteur d’un ou plusieurs projets contribuera à la procédure de concertation avec Brupartners.

Au total, seize mesures ont été arrêtées par l’exécutif bruxellois. Celles-ci devront permettre de préparer l’avenir en recréant au plus vite de l’activité.

Le plan de relance est censé avoir un effet d’entraînement et de levier sur le reste de l’économie. Trois axes guident ces mesures: relancer l’activité, soutenir les citoyens, y compris les plus vulnérables et accélérer la transformation, notamment digitale, de l’économie.

