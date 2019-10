Plan Climat : le gouvernement bruxellois n’écoute pas la science, selon la Fédération pétrolière belge

Après l’organisation du secteur de l’automobile, la Febiac, c’est au tour de la Fédération pétrolière belge (FPB) de fustiger le “Plan Climat”, annoncé par le gouvernement bruxellois et tablant sur une sortie du diesel au plus tard à l’horizon 2030 et de l’essence et du LPG au plus tard en 2035.

“Alors que les jeunes de notre pays et du monde entier qui manifestent pour le climat appellent à écouter la science, le gouvernement de Bruxelles-Capitale persiste à prendre des décisions contraires à la réalité technologique. Les experts scientifiques constatent aujourd’hui que, grâce aux innovations technologiques, les émissions atmosphériques de la nouvelle génération des véhicules diesel sont en dessous des valeurs limites officielles“, déplore vendredi la fédération pétrolière.

La FPB s’étonne en outre que le gouvernement régional ait pris sa décision “unilatéralement sans consulter de manière sérieuse et structurelle les secteurs concernés”. Si elle reconnaît la nécessité de mettre en place une “multi- et combimobilité“, la FPB estime qu’il “n’incombe pas aux décideurs politiques d’exclure a priori des technologies spécifiques (diesel et essence) dans la zone à faibles émissions (LEZ) ni à désigner à l’avance des gagnants hypothétiques (voitures électriques)“. “Une voiture devrait ou non être autorisée dans une LEZ en fonction d’objectifs environnementaux clairement définis et non en fonction de la motorisation“, insiste la fédération pétrolière.

Enfin, la FPB souligne encore que dans la capitale, “seuls 10% des particules fines PM2,5 proviennent des moteurs diesel“. Dès lors, la voiture ne peut pas être stigmatisée comme le seul coupable, selon la fédération, qui voit en la voiture “une cible facile“.

Belga