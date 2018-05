La grève des pilotes touchera bien 75% des vols de Brussels airlines lundi

La grève des pilotes occasionnera bien l’annulation de 75% des vols de Brussels airlines lundi, a confirmé la porte-parole de la compagnie belge. De nombreux vols SN étaient en effet teintés de rouge sur le site internet de Brussels airport, et ce jusqu’en fin de journée. “25% des vols sont opérés. A Brussels airport, la situation était très calme ce matin”, a encore souligné Wencke Lemmes.

Un mouvement de grève est prévu chez les pilotes au sein de la compagnie belge ces lundi et mercredi. Ils se sentent trahis par leur direction, explique le quotidien. “En 2012, on a fait d’énormes sacrifices pour sauver la compagnie. A l’époque, la direction nous avait promis qu’on récupérerait ce qu’on avait perdu dès que Brussels Airlines ferait des bénéfices. C’est le cas et on ne voit rien venir, si ce ne sont de nouveaux sacrifices”, développe un commandant de bord.

“Les pilotes jouent avec le feu”