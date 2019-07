Philippe Close (PS) sur les 11 millions dépensés : “C’est cher mais le Tour de France n’a pas de prix”

Tour de France, nomination de Charles Michel et négociations bruxelloises, le bourgmestre de Bruxelles revient sur les grands thèmes de l’actualité.

Philippe Close était l’invité de l’Interview ce mercredi, à trois jours du départ du Tour de France depuis Bruxelles. Pour l’occasion, 11 millions d’euros ont été investis par la Ville de Bruxelles, La Région et le fédéral. “C’est très cher mais le Tour n’a pas de prix“, indique le mayeur. “Ce sont des campagnes de pub que l’on ne peut pas se payer, c’est une magnifique carte postale de Bruxelles et pour tout le pays.” Quel bon spot pour suivre les deux jours ? “Il y a la présentation des coureurs ce jeudi et le parcours entre le départ fictif et le départ réel dans le centre de Bruxelles ce samedi” indique-t-il.

Quelle réaction face à la nomination de Charles Michel à la présidence du Conseil européen : “Je trouve ça bien pour le pays, je lui ai même envoyé un message de félicitations“.

Quant aux négociations bruxelloises, le bourgmestre de la Ville salue le premier accord sur la mobilité. “Oui je pense que le plein-emploi est possible“, indique-t-il en appuyant les propos de Laurette Onkelinx, “Les initiatives prises ont porté leurs fruits“.

