Peter Piot, nouveau docteur honoris causa de l’UCLouvain, dissèque la pandémie de Covid-19

Ce mardi, Peter Piot est reconnu docteur honoris causa de l’UCLouvain.

Le microbiologiste belge, aujourd’hui directeur de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, est ainsi reconnu par l’UCLouvain pour sa carrière, et surtout son combat contre les maladies. Ainsi, il est l’un des spécialistes mondiaux des virus, il a œuvré à la lutte contre la tuberculose, les fièvres hémorragiques, le virus Ebola, qu’il a co-découvert, et également le Sida, lui qui fût directeur d’ONUSIDA, le programme des Nations-Unies sur le VIH.

Pour Toujours + d’Actu, Peter Piot jette un œil sur la pandémie de coronavirus, sa gestion et la manière dont le monde en sortira.

“Un chercheur infatiguable“

Par voie de communiqué, l’UCLouvain explicite ce choix de Peter Piot parmi ses docteurs honoris causa, aux côtés, cette année, du médecin épidémiologiste Didier Pittet, l’économiste Laurence Tubiana et l’autrice Liv Strömquist.

“Il a fait de sa vie un combat contre les maladies. Il n’a cessé de soutenir la mise au point de vaccins, la recherche de nouveaux traitements et de tests de dépistage dans le but d’empêcher la propagation des virus et sauver des vies (…) Peter Piot a été nommé conseiller spécial de Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en matière de recherche et d’innovation pour le Covid-19“, indique l’université.

■ Interview d’Arnaud Bruckner dans Toujours + d’Actu