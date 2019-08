Pendant le mois de juillet, les pompiers de Bruxelles ont effectué plus de 10.000 missions

Pendant le mois de juillet, les pompiers de Bruxelles ont, au total, effectué 10.694 missions dans la capitale, rapporte Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

Pendant le mois de juillet, les pompiers de Bruxelles ont, au total, effectué 10.694 missions dans la capitale, rapporte Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. Parmi elles, 9.089 interventions ambulances et 1.605 interventions spécifiques des pompiers.

Que signifie ces “interventions spécifiques”, moins connues du grand public (car le travail des pompiers, faut-il encore le rappeler, ne se limite pas qu’à éteindre un incendie)? Il s’agit d’interventions pour personnes bloquées dans les ascenseur (183), d’évacuations horizontales de personnes malades ou blessées par l’échelle aérienne (147), d’ évacuations horizontales de personnes malades ou blessées par l’équipe RISC (équipe grimpe Rescue In Safe Conditions), d’exterminations de nids de guêpes (90), de balisages et sécurisations d’accidents de la circulation sur les grands axes routiers (67), d’interventions pour neutralisation d’hydrocarbures sur la voie publique (62), de « sauvetages » d’animaux en difficulté (52), de coupures d’alarmes anti intrusion à la demande de la police (34) et enfin, d’éventuels nettoyages de sang sur la voie publique (au nombre de 4).

Rédaction