Peines de travail requises pour une grave bagarre la nuit du Nouvel An 2011

La procureure a requis des peines de travail, jeudi, devant la cour d’appel de Bruxelles, à l’encontre de six personnes qui avaient été impliquées dans une bagarre, place des Palais à Bruxelles, la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011. L’un des protagonistes avait perdu l’usage d’un oeil.

La procureure a estimé que tous les prévenus, d’un côté un homme et son épouse, et de l’autre une dame, son mari, son frère et son cousin, étaient coupables de coups et blessures volontaires. Elle a considéré qu’étant donné l’ancienneté des faits, des peines de travail seraient adéquates pour les sanctionner.

La nuit du réveillon de Nouvel An 2011, un homme, son épouse et leurs trois enfants se rendaient en voiture vers le Mont des Arts à Bruxelles pour assister au feu d’artifice. Ils se sont rapidement trouvés coincés dans des embouteillages sur la Place des Palais, dus à la fermeture de certaines rues et à l’affluence de spectateurs.

Une dispute a alors éclaté entre, d’un côté cet homme et son épouse, et de l’autre une dame, son mari, son frère et son cousin, qui se trouvaient dans une voiture devant eux. La dispute a évolué en bagarre et l’homme qui était avec sa femme et ses enfants a reçu un coup, avec un objet perforant non-identifié, dans l’oeil gauche. Transporté à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, il a dû subir une énucléation de l’oeil.

Dans son jugement en 2015, le tribunal correctionnel avait estimé que cet homme et sa femme avaient provoqué la dispute et les avait condamnés à un an de prison avec sursis. Il avait condamné les quatre autres à des peines de travail. Le procès se poursuivra le 25 janvier prochain.

